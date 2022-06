Covid: Letta, 'Salvini e Meloni non ne hanno azzeccata una, hanno solo seguito sondaggi' (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Andatevi a rivedere le dichiarazioni di Meloni e Salvini sul Covis: ne avessero azzeccata una... hanno sempre e solo seguito il sondaggio della pancia degli italiani in quel momento ma così si finisce nel burrone e noi faremo esattamente il contrario". Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a L'Aquila con la candidata sindaco Stefania Pezzopane. Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Andatevi a rivedere le dichiarazioni disul Covis: ne avesserouna...sempre eilo della pancia degli italiani in quel momento ma così si finisce nel burrone e noi faremo esattamente il contrario". Così Enricoad un'iniziativa elettorale a L'Aquila con la candidata sindaco Stefania Pezzopane.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Letta, 'Salvini e Meloni non ne hanno azzeccata una, hanno solo seguito sondaggi' - - crasicap : @MarziaMonterisi @Gianl1974 Non che io sappia. Per la Polonia accade il contrario: in cambio del loro schierarsi pr… - Gio2020Gio : @NerokcalB @Patty66509580 @DinoGiarrusso @GianniMagini @Simo07827689 @Selfini2 In altri pesi succede I nostri dai p… - SalvaThor59 : @noitre32 Il parlamento è chiuso da 2 anni con la scusa del covid. E questo cialtrone di letta (uno dei galoppini d… - maremmamara : @DemitriRei @EnricoLetta Perché , Letta e il pd sono di sx? Ma mi faccia il piacere. Tra poco sono più a dx loro (… -