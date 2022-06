Covid | le notizie Iss | “In ultimi 7 giorni reinfezioni in leggero calo” LIVE

(Di sabato 4 giugno 2022) Secondo il rapporto esteso sul monitoraggio dell'Iss nell'ultima settimana la percentuale disul totale dei casi segnalati risulta pari a 5,9%, in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era pari al 6,5%. "L'epidemia è in miglioramento ma dobbiamo continuare a mantenere comportamenti prudenti", raccomanda l'Istituto superiore di Sanità

DavidPuente : La sintesi delle notizie false analizzate da @OpenFactCheck negli ultimi 7 giorni #vaiolodellescimmie #covid19… - Agenzia_Ansa : 2 GIUGNO | Mattarella all'Altare della Patria. Dopo 2 anni di stop per il Covid torna la parata per la festa della… - Agenzia_Ansa : Anche sul vaiolo delle scimmie sono nate online false teorie. C'è chi ha propugnato la tesi secondo la quale sia in… - mefisto44833673 : @MinisteroSalute Ma ancora che circolano notizie sull influenza che chiamano covid al ministero? - Miti_Vigliero : Dalle bufale sul vaiolo delle scimmie alla «polizia privata di Davos»: le notizie false degli ultimi 7 giorni -

