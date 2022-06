Covid, le notizie. Bollettino: 22.527 casi e 47 morti. Tasso positività al 11,9%. LIVE (Di sabato 4 giugno 2022) Le terapie intensive sono 7 in meno (ieri -1) con 17 ingressi giornalieri, e sono in tutto 218. Nei reparti ordinari si contano invece 202 pazienti in meno (ieri +55), per un totale di 4.442. Secondo il rapporto esteso sul monitoraggio dell'Iss nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari a 5,9%, in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era pari al 6,5%. Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 giugno 2022) Le terapie intensive sono 7 in meno (ieri -1) con 17 ingressi giornalieri, e sono in tutto 218. Nei reparti ordinari si contano invece 202 pazienti in meno (ieri +55), per un totale di 4.442. Secondo il rapporto esteso sul monitoraggio dell'Iss nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale deisegnalati risulta pari a 5,9%, in leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era pari al 6,5%.

Advertising

Open_gol : Ieri l'affondo sulla «moralità di alcuni rappresentanti» italiani. Il rischio è che Mosca sia in possesso di notizi… - DavidPuente : La sintesi delle notizie false analizzate da @OpenFactCheck negli ultimi 7 giorni #vaiolodellescimmie #covid19… - Agenzia_Ansa : Dal 1 giugno stop al Green pass per l'ingresso in Italia. Scade il 31 maggio l'ordinanza del Ministro della Salute… - sciantokescia : RT @tempoweb: Vendetta russa a colpi di #dossier? Notizie riservate sulla 'moralità' dei #politici italiani, scatta l'allarme #russia #ucra… - colonnelloedi : RT @FuoriIncuboUe: Ritorsione russa contro l'Italia, spuntano i dossier. Notizie riservate sulla 'moralità' dei politici - Il Tempo https:/… -