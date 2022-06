Covid, 22.527 nuovi casi e 47 decessi nelle ultime 24 ore (Di sabato 4 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 22.527 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 9.429) a fronte di 188.996 tamponi effettuati su un totale di 221.741.088 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. nelle ultime 24 ore sono stati 47 i decessi (ieri 40), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 166.922. Con quelli di oggi diventano 17.467.642 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 648.056 (-555), 643.187 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.442 di cui 218 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 16.681.659 con un incremento di 28.948 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il ... Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 22.527 idi Coronavirus in Italia (ieri 9.429) a fronte di 188.996 tamponi effettuati su un totale di 221.741.088 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi.24 ore sono stati 47 i(ieri 40), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 166.922. Con quelli di oggi diventano 17.467.642 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 648.056 (-555), 643.187 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.442 di cui 218 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 16.681.659 con un incremento di 28.948 unità24 ore. La regione con il ...

