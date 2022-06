Costa d’Avorio, la bella scommessa del più grande produttore al mondo di cacao (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu – La Costa d’Avorio è il più grande produttore al mondo di fave di cacao, ma come altri produttori raccoglie solo le briciole di questo mercato miliardario perché la lavorazione avviene altrove. Molti imprenditori africani però vogliono risolvere questo problema e si stanno impegnando tantissimo per trasformare le fave di cacao in prodotti ad alto valore aggiunto. Tra questi è degno di nota Alex Emmanuel Gbaou. Costa d’Avorio, quando il cacao può fare la ricchezza di una nazione: un bel progetto Il fondatore di Le Chocolatier Ivorien, che tradotto significa il cioccolatiere ivoriano, non solo ha iniziato a produrre barre di cioccolato che poi vengono vendute in Costa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu – Laè il piùaldi fave di, ma come altri produttori raccoglie solo le briciole di questo mercato miliardario perché la lavorazione avviene altrove. Molti imprenditori africani però vogliono risolvere questo problema e si stanno impegnando tantissimo per trasformare le fave diin prodotti ad alto valore aggiunto. Tra questi è degno di nota Alex Emmanuel Gbaou., quando ilpuò fare la ricchezza di una nazione: un bel progetto Il fondatore di Le Chocolatier Ivorien, che tradotto significa il cioccolatiere ivoriano, non solo ha iniziato a produrre barre di cioccolato che poi vengono vendute in...

