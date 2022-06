Così la sinistra riformista ha distrutto il lavoro Paragone all' attacco | diritti sbriciolati

Leggi su iltempo

(Di sabato 4 giugno 2022) Chi ha bisogno delle statistiche o delle tabelle dell'Ocse per rendersi conto del pessimo stato delle retribuzioni in Italia e della compressione del potere d'acquisto delle famiglie o è in malafede oppure è uno sciocco. Di sciocchi nel Palazzo ne vedo pochi. Lo sbriciolamento deidel lavoratore è il risultato di un processo cosiddettoma che in realtà ha solo allargato i divari tra lavoratori, tra lavoratori e quadri, tra uomini e donne, tra giovani e adulti, tra aree geografiche. Questo progetto è stato disegnato ad arte facendo leva su due parole tanto false quanto suadenti: riformismo e modernità. I riformisti - tanto nel centrodestra quanto nel centro- costituiscono il cavallo di Troia dei modernisti, etichetta pop per dire neoliberisti. Basta stare nel Paese, basta parlare con le persone in carne ...