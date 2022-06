Cosa significa “Ci restano 1028 giorni” e chi è la ragazza che si è incatenata al Roland Garros (Di sabato 4 giugno 2022) Un’invasione di campo surreale ha interrotto ieri la seconda semifinale del Roland Garros tra Casper Ruud e Marin Cilic, che si è poi chiusa con la vittoria del norvegese, che ha centrato la sua prima finale in uno Slam. Durante il terzo set il gioco si è fermato per via della protesta di una ragazza, che si è incatenata alla rete con indosso una maglietta con la scritta “We have 1028 days left”. “Ci restano 1028 giorni” è questo il messaggio riportato da Alizée, la ragazza di ventidue anni che ha deciso di entrare sul Philippe Chatrier e fermare la partita. Una scelta forte in mondovisione, un messaggio per sensibilizzare la lotta al cambiamento climatico. La protesta è durata comunque pochi minuti, visto che poi sono intervenuti gli ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Un’invasione di campo surreale ha interrotto ieri la seconda semifinale deltra Casper Ruud e Marin Cilic, che si è poi chiusa con la vittoria del norvegese, che ha centrato la sua prima finale in uno Slam. Durante il terzo set il gioco si è fermato per via della protesta di una, che si èalla rete con indosso una maglietta con la scritta “We havedays left”. “Ci” è questo il messaggio riportato da Alizée, ladi ventidue anni che ha deciso di entrare sul Philippe Chatrier e fermare la partita. Una scelta forte in mondovisione, un messaggio per sensibilizzare la lotta al cambiamento climatico. La protesta è durata comunque pochi minuti, visto che poi sono intervenuti gli ...

