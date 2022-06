Cosa sappiamo sul deragliamento del Frecciarossa a Roma (Di sabato 4 giugno 2022) Sembra che sia stato causato da un guasto a uno scambio: ancora stamattina ci sono ritardi e cancellazioni Leggi su ilpost (Di sabato 4 giugno 2022) Sembra che sia stato causato da un guasto a uno scambio: ancora stamattina ci sono ritardi e cancellazioni

Advertising

fattoquotidiano : Ascanio Celestini a La7: “Noi sappiamo cosa vuole Zelenzky, non quello che vogliono gli ucraini”. Botta e risposta… - myrtamerlino : Il Presidente americano si riprende la scena, dalle colonne del @nytimes. La #Russia deve pagare, nessuno farà pres… - ilpost : Cosa sappiamo sul deragliamento del Frecciarossa a Roma - avespartacus : RT @wireditalia: Circolano voci sul fatto che il presidente russo abbia un tumore, ma non ci sono conferme e gli analisti invitano alla pru… - Gianni_gian13 : RT @Soleil_stasi: E non c’è cosa più bella che tornare dove il cambiamento è avvenuto. E sappiamo di essere davvero rinati e cambiati quand… -