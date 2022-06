Coronavirus, oggi nel Lazio 2.817 casi e nessun decesso: rapporto positivi-tamponi al 14,3% (Di sabato 4 giugno 2022) ‘oggi nel Lazio su un totale di 19.582 tamponi, si registrano 2.817 nuovi casi positivi, sono 0 i decessi, 537 i ricoverati, 31 le terapie intensive e +3.039 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,3%. I casi a Roma città sono a quota 1.625’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Coronavirus Lazio: il punto sui vaccini e la quarta dose QUARTA DOSE: prenotazioni sul portale regionale secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. Si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Ricordiamo inoltre che chi è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 giugno 2022) ‘nelsu un totale di 19.582, si registrano 2.817 nuovi, sono 0 i decessi, 537 i ricoverati, 31 le terapie intensive e +3.039 i guariti. Iltraè al 14,3%. Ia Roma città sono a quota 1.625’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato.: il punto sui vaccini e la quarta dose QUARTA DOSE: prenotazioni sul portale regionale secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. Si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Ricordiamo inoltre che chi è ...

