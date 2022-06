Corneli M5S | ' 40 milioni nella legge di bilancio 2020 a sostegno degli imprenditori creativi'

(Di sabato 4 giugno 2022) È stato infatti pubblicato in Gazzetta il decreto del MISE che finanzia con 40fondo istituito con ladi'. 'Potranno accedere a ...

Pescara. L'onorevole Valentina Corneli, portavoce del M5S alla Camera annuncia che :Un'altra misura che abbiamo predisposto con il Governo Conte è finalmente realtà. È stato infatti pubblicato in Gazzetta il decreto del MISE che finanzia con 40 milioni il fondo istituito con la legge di bilancio 2020 a sostegno degli imprenditori creativi. Potranno accedere a questo fondo le imprese creative che operano nei settori del design, dell'artigianato artistico, della moda e dell'audiovisivo. (wn24)-Roma – "È una buona notizia che ieri alla Camera abbiamo approvato la riforma del Codice degli appalti, con cui abbiamo voluto imprimere al Paese un cambio di passo, in primis culturale, con l'obiettivo di semplificare e velocizzare le procedure."