CorMez: il Napoli ha offerto a Koulibaly 4 milioni più bonus, non ci sono offerte congrue di altri club (Di sabato 4 giugno 2022) Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il Napoli sta cercando in tutti i modi di trattenere Kalidou Koulibaly, per il quale, comunque, non sono arrivate offerte concrete da altri club. “Nell’ultimo colloquio faccia a faccia, De Laurentiis ha proposto a Koulibaly un ingaggio di 4 milioni a stagione più bonus, alcuni facilmente raggiungibili che gli consentirebbero d’arrivare a 4,5 milioni. Kalidou ha chiesto al patron di intavolare la discussione con il suo agente Ramadani, s’attende un incontro per approfondire questo dialogo, nel frattempo il direttore sportivo Giuntoli prova a mediare tra le parti e a costruire le condizioni per un’eventuale intesa. Non arrivano intanto spifferi di offerte ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 giugno 2022) Il Corriere del Mezzogiorno scrive che ilsta cercando in tutti i modi di trattenere Kalidou, per il quale, comunque, nonarrivateconcrete da. “Nell’ultimo colloquio faccia a faccia, De Laurentiis ha proposto aun ingaggio di 4a stagione più, alcuni facilmente raggiungibili che gli consentirebbero d’arrivare a 4,5. Kalidou ha chiesto al patron di intavolare la discussione con il suo agente Ramadani, s’attende un incontro per approfondire questo dialogo, nel frattempo il direttore sportivo Giuntoli prova a mediare tra le parti e a costruire le condizioni per un’eventuale intesa. Non arrivano intanto spifferi di...

