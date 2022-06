Come Roberto Gualtieri ha messo una pietra sopra all’ipotesi dei “Giardini Almirante” a Roma (Di sabato 4 giugno 2022) “La toponomastica è una competenza di Roma Capitale e noi non intitoleremo un’area verde a Giorgio Almirante. Roma è medaglia d’oro al valor militare per il suo contributo alla Resistenza e non dimentica la storia, i principi e i valori della Costituzione”. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri mette fine alla storia del centrodestra che con una mozione voleva dare il nome del defunto politico di destra a dei Giardini. La toponomastica è una competenza di Roma Capitale e noi non intitoleremo un’area verde a #GiorgioAlmirante. #Roma è medaglia d’oro al valor militare per il suo contributo alla #Resistenza e non dimentica la storia, i principi e i valori della Costituzione. — Roberto ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) “La toponomastica è una competenza diCapitale e noi non intitoleremo un’area verde a Giorgioè medaglia d’oro al valor militare per il suo contributo alla Resistenza e non dimentica la storia, i principi e i valori della Costituzione”. Il sindaco dimette fine alla storia del centrodestra che con una mozione voleva dare il nome del defunto politico di destra a dei. La toponomastica è una competenza diCapitale e noi non intitoleremo un’area verde a #Giorgio. #è medaglia d’oro al valor militare per il suo contributo alla #Resistenza e non dimentica la storia, i principi e i valori della Costituzione. —...

Advertising

AurelianoStingi : Bellissima ultima lezione del prof @RobertoBurioni. Lo stile di Roberto può piacere o meno ma da febbraio 2020 ha p… - Matteo86057623 : @roserra757 @_ElPrincipe22 Come si fa Roberto a dare retta ad uno così? - clararubichi_ : RT @manjstrett3: amami come roberto benigni ama nicoletta braschi - roberto_goretti : @demagistris Infallibile come sempre Quando c’è da dire una stronzata non ti smentisci mai - roberto_onano : RT @GuidoCrosetto: Nessuno parla dei referendum sulla giustizia. Come in Cina nessuno parla contro il partito comunista. -