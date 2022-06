“Come noci schiacciate...”. Putin umilia gli Usa e l'Ucraina: si mette male (Di sabato 4 giugno 2022) Gli Usa fanno il solletico alla Russia. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha rilasciato un'intervista al canale televisivo Rossiya 24, Come riferiscono alcune anticipazioni pubblicate su Telegram. La versione integrale delle dichiarazioni al numero uno di Mosca andrà in onda domani sera, ma sono già emerse alcune parole sulla guerra in Ucraina: “La Russia sta schiacciando Come noci le armi americane inviate all'Ucraina. Decine di unità sono già state distrutte. I loro sistemi di difesa aerea stanno andando in pezzi, sono stati distrutti a decine”. I toni dello scontro si rialzano a livelli allarmanti. Leggi su iltempo (Di sabato 4 giugno 2022) Gli Usa fanno il solletico alla Russia. Il presidente russo, Vladimir, ha rilasciato un'intervista al canale televisivo Rossiya 24,riferiscono alcune anticipazioni pubblicate su Telegram. La versione integrale delle dichiarazioni al numero uno di Mosca andrà in onda domani sera, ma sono già emerse alcune parole sulla guerra in: “La Russia sta schiacciandole armi americane inviate all'. Decine di unità sono già state distrutte. I loro sistemi di difesa aerea stanno andando in pezzi, sono stati distrutti a decine”. I toni dello scontro si rialzano a livelli allarmanti.

