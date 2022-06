Claudio Baglioni conquista le Terme di Caracalla al debutto dei suoi dodici concerti | arena sold out e pubblico in visibilio

Advertising

leggoit : Claudio Baglioni conquista le Terme di Caracalla al debutto dei suoi dodici concerti: arena sold out e pubblico in… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Claudio Baglioni: show kolossal alle Terme di Caracalla - angiuoniluigi : RT @repubblica: Claudio Baglioni, il pop, i colori: il grande concerto nel tempio della lirica [di Carlo Moretti] - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Claudio Baglioni - Via - radiocalabriafm : CLAUDIO BAGLIONI - LA CANZONE DELL'AMORE PERDUTO -

È sulle note di Io sono qui cheha fatto il suo ingresso nell'arena delle Terme di Caracalla, il 3 giugno, nel primo dei dodici concerti Dodici Note - Tutti Su! - fino al 19 giugno - ...Il concerto dialle Terme di Caracalla, stasera in 'prima assoluta' per l'apertura ufficiale della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma - cui seguiranno altre undici serate ...Proiezioni, giochi di luce, una ouverture strumentale e una sorta di portale che si fa accesso in scena per l’artista e anche per dodici performer chiamati a dare corpo, ...Il concerto di Claudio Baglioni alle Terme di Caracalla, ieri sera in 'prima assoluta' per l'apertura ufficiale della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma - cui seguiranno altre undici serate ...