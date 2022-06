Cinque pianeti allineati e visibili nel cielo di giugno, come non è mai accaduto negli ultimi 20 anni (Di sabato 4 giugno 2022) Mano e occhi ai telescopi per puntare al cielo di giugno, anche se bisognerà essere piuttosto mattinieri. Lo spettacolo cosmico verrà garantito dall’allineamento di ben Cinque pianeti come mai è accaduto negli ultimi 20 anni. Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno saranno finalmente visibili nell’ordine corretto: una congiunzione planetaria straordinaria che potrà essere ammirata nell’emisfero settentrionale per la maggior parte di giugno, poco prima dell’alba: gli astronomi, con le loro strumentazioni sofisticate, saranno in grado di intravedere l’allineamento già in questi giorni, anche se Mercurio sarà difficile da individuare fino alla fine del mese. All’alba si potranno scorgere nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Mano e occhi ai telescopi per puntare aldi, anche se bisognerà essere piuttosto mattinieri. Lo spettacolo cosmico verrà garantito dall’allineamento di benmai è20. Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno saranno finalmentenell’ordine corretto: una congiunzione planetaria straordinaria che potrà essere ammirata nell’emisfero settentrionale per la maggior parte di, poco prima dell’alba: gli astronomi, con le loro strumentazioni sofisticate, saranno in grado di intravedere l’allineamento già in questi giorni, anche se Mercurio sarà difficile da individuare fino alla fine del mese. All’alba si potranno scorgere nel ...

Advertising

repubblica : Cinque pianeti allineati e visibili a occhio nudo: non accadeva dal 2004 [di Matteo Marini] - angheran70 : Cinque pianeti visibili ad occhio nudo sono allineati, non accadeva dal 2004 - Meteoweb - 3 Giugno 2022 - dony_467 : RT @andfranchini: Cinque pianeti allineati e visibili a occhio nudo: non accadeva dal 2004 - la Repubblica - ElveAngelic : RT @repubblica: Cinque pianeti allineati e visibili a occhio nudo: non accadeva dal 2004 [di Matteo Marini] - andfranchini : Cinque pianeti allineati e visibili a occhio nudo: non accadeva dal 2004 - la Repubblica -