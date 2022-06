Ciliegie, aumenti spaventosi: si arriva a 18 euro al chilo! | I motivi dell’impennata (Di sabato 4 giugno 2022) La popolazione italiana deve fare i conti ormai da tempo con una serie di rincari che stanno rendendo ancora più complicato riuscire ad arrivare alla fine del mese. Specialmente in seguito all’invasione russa dell’Ucraina e alle sanzioni inflitte a Mosca, i costi relativi a gas e benzina sono saliti vertiginosamente, obbligando il governo ad intervenire. Ma gli aumenti hanno riguardato anche molti altri prodotti, a cominciare da quelli alimentari. Chiunque si è recato dal fruttivendolo per fare scorta di frutta e verdura ha avuto la possibilità di notare che le Ciliegie hanno raggiunto dei prezzi altissimi. Coldiretti Puglia ha lanciato l’allarme, sottolineando che a Milano la varietà Ferrovia – famosa per essere una delle migliori – ha raggiunto addirittura i 17,90 euro al chilo, mentre per la ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 4 giugno 2022) La popolazione italiana deve fare i conti ormai da tempo con una serie di rincari che stanno rendendo ancora più complicato riuscire adre alla fine del mese. Specialmente in seguito all’invasione russa dell’Ucraina e alle sanzioni inflitte a Mosca, i costi relativi a gas e benzina sono saliti vertiginosamente, obbligando il governo ad intervenire. Ma glihanno riguardato anche molti altri prodotti, a cominciare da quelli alimentari. Chiunque si è recato dal fruttivendolo per fare scorta di frutta e verdura ha avuto la possibilità di notare che lehanno raggiunto dei prezzi altissimi. Coldiretti Puglia ha lanciato l’allarme, sottolineando che a Milano la varietà Ferrovia – famosa per essere una delle migliori – ha raggiunto addirittura i 17,90al chilo, mentre per la ...

