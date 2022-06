«Chi vuole migliorare il mondo è pericoloso (tipo i dem)»: parla Toni Capuozzo (Di sabato 4 giugno 2022) Essere tra i pochi a non volersi allineare alla versione maggioritaria sui mezzi di informazione, non gli fa né caldo né freddo. Eppure lui, Toni Capuozzo, le guerre – come inviato nei conflitti nell’ex Jugoslavia, nella Somalia, in Medio Oriente e in Afghanistan – le ha viste per davvero. Sa cosa sono, sa che non sono videogiochi e che giocare da casa alla guerra è indecente, prima ancora che stupido. E sa anche cos’è la propaganda di guerra, che nello scontro tra Russia e Ucraina – complice il peso crescente dei social – sta superando ogni limite passato. Le posizioni di Capuozzo sul conflitto che sta agitando il mondo hanno finito per divergere con la versione del mainstream. E uno dei giornalisti più noti è, tanto per cambiare, finito sul rogo mediatico che i sacerdoti dell’ortodossia globalista e occidentalista ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 giugno 2022) Essere tra i pochi a non volersi allineare alla versione maggioritaria sui mezzi di informazione, non gli fa né caldo né freddo. Eppure lui,, le guerre – come inviato nei conflitti nell’ex Jugoslavia, nella Somalia, in Medio Oriente e in Afghanistan – le ha viste per davvero. Sa cosa sono, sa che non sono videogiochi e che giocare da casa alla guerra è indecente, prima ancora che stupido. E sa anche cos’è la propaganda di guerra, che nello scontro tra Russia e Ucraina – complice il peso crescente dei social – sta superando ogni limite passato. Le posizioni disul conflitto che sta agitando ilhanno finito per divergere con la versione del mainstream. E uno dei giornalisti più noti è, tanto per cambiare, finito sul rogo mediatico che i sacerdoti dell’ortodossia globalista e occidentalista ...

Advertising

matteosalvinimi : Perché la guerra non duri altri 100 giorni io lavoro per la Pace, il dialogo, il cessate il fuoco e il disarmo. Non… - Maumol : Chi si oppone all'invio di armi all'Ucraina vuole che a prevalere sia la Russia - ilriformista : Colombo, che pubblicamente argomenta di aver lasciato la magistratura perché era stufo di togliere la libertà alle… - rvdovben : @Fuochidipaglia @OfficialTozzi Per chi fattura tutto e segue le regole vuole dire faticare come dei deficienti per… - mirkonicolino : @MileTrecarichi E' un professionista, giustamente va dove vuole. A chi tifa Juventus non dovrebbe fregare più nulla ormai da tempo -

Beautiful e Una Vita Anticipazioni: Puntate di oggi 4 giugno 2022 ... David e Valeria, e sospetta ci sia un legame con loro che il Quesada vuole tenerle nascosto. Quando infatti incontrerà per la prima volta David inizierà seriamente a dubitare che non sia affatto chi ... Supplenze 2022/23: domanda, sanzioni, scelta scuole [LO SPECIALE] Quali i prossimi passi Supplenze da MAD, il Ministero vuole limitarle a chi non è inserito in nessuna graduatoria Le sanzioni Ecco le sanzioni per rinuncia, mancata presa servizio e abbandono GPS ... Psicoadvisor Damiano Tommasi, un candidato diverso A Verona l'ex calciatore si candida a sindaco e sta conducendo una campagna elettorale poco muscolare, in cui parla soprattutto di «valori» ... Genoa, rivoluzione Blessin: chi parte e chi resta Il progetto Genoa va avanti nonostante la retrocessione in Serie B ma ci saranno diverse novità nella rosa rossoblù che affronterà il prossimo campionato. Il lavoro di Johannes Spors, general manager ... ... David e Valeria, e sospetta ci sia un legame con loro che il Quesadatenerle nascosto. Quando infatti incontrerà per la prima volta David inizierà seriamente a dubitare che non sia affatto...Quali i prossimi passi Supplenze da MAD, il Ministerolimitarle anon è inserito in nessuna graduatoria Le sanzioni Ecco le sanzioni per rinuncia, mancata presa servizio e abbandono GPS ... Frasi tipiche di chi vuole sminuirti A Verona l'ex calciatore si candida a sindaco e sta conducendo una campagna elettorale poco muscolare, in cui parla soprattutto di «valori» ...Il progetto Genoa va avanti nonostante la retrocessione in Serie B ma ci saranno diverse novità nella rosa rossoblù che affronterà il prossimo campionato. Il lavoro di Johannes Spors, general manager ...