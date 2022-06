Che palle il perbenismo che espelle pure Gattuso (Di sabato 4 giugno 2022) Ringhio Gattuso ha ragione: “Mi hanno descritto diversamente da come sono e non c’è stato niente da fare, non ho avuto la possibilità di difendermi. E ho dovuto accettare una storia che mi ha fatto più male di una sconfitta o un esonero. Sui social è possibile dar forza a qualsiasi falsità”. Le accuse di razzismo Ha ragione e non è vittimismo. Prima lo rifiuta il Tottenham, adesso il Valencia, per questioni risibili: è accusato, al solito, di xenofobia, sessismo, machismo – e già si sente il pregiudizio verso l’italiano, specie se del sud. Le frasi incriminate e giudicate senza processo sono di nove, dieci, quattordici anni fa, mica di ieri, e le riportiamo integralmente: “Non riesco proprio a vedere le donne nel calcio. Non mi piace dirlo, ma è così”. “Il matrimonio dovrebbe essere tra un uomo e una donna e il matrimonio omosessuale è molto strano per me. Ma ognuno fa ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 4 giugno 2022) Ringhioha ragione: “Mi hanno descritto diversamente da come sono e non c’è stato niente da fare, non ho avuto la possibilità di difendermi. E ho dovuto accettare una storia che mi ha fatto più male di una sconfitta o un esonero. Sui social è possibile dar forza a qualsiasi falsità”. Le accuse di razzismo Ha ragione e non è vittimismo. Prima lo rifiuta il Tottenham, adesso il Valencia, per questioni risibili: è accusato, al solito, di xenofobia, sessismo, machismo – e già si sente il pregiudizio verso l’italiano, specie se del sud. Le frasi incriminate e giudicate senza processo sono di nove, dieci, quattordici anni fa, mica di ieri, e le riportiamo integralmente: “Non riesco proprio a vedere le donne nel calcio. Non mi piace dirlo, ma è così”. “Il matrimonio dovrebbe essere tra un uomo e una donna e il matrimonio omosessuale è molto strano per me. Ma ognuno fa ...

