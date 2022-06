“C’eravamo tanto amati” Letta e Salvini ripudiano le larghe intese | «Mai più insieme al governo»

(Di sabato 4 giugno 2022) Da settimane su fronti opposti praticamente su tutto, Matteoe Enricosu un punto la pensano allo stesso modo: mai più. Addio, dunque, a questa riedizione 4.0 delle “convergenze parallele” immaginate, con approssimazione geometrica, da Aldo Moro in un’altra era della storia politica italiana. Sia chiaro, nell’immediato ilDraghi non rischia nulla. Il problema, infatti, è il dopo-elezioni. E qui la posizione dei due leader combacia alla perfezione: questa in corso è l’ultima esperienza diin comune. Lo dicono con parole diverse («mai più»,; «non saremo più la protezione civile»,). Calenda: «Lo dicevano anche prima» Entrambi impegnati nel tour elettorale in vista delle ...

