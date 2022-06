Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Caso sextape, Benzema rinuncia all'appello Campione Real era stato condannato per il ricatto a Valbuena - glooit : Caso sextape, Benzema rinuncia all'appello leggi su Gloo -

Agenzia ANSA

Karim Benzema rinuncia all'appello sul. L'attaccante francese del Real, fresco vincitore della Liga e della Champions, favorito per il prossimo Pallone d'oro, ha annunciato che non si presenterà al processo davanti alla Corte ...Karim Benzema non si presenterà al processo suldavanti alla Corte d'Appello di Versailles, in programma il 30 giugno e 1 luglio 2022. L'attaccante francese del Real Madrid, lo scorso 24 novembre, era stato condannato ad un anno di ... Caso sextape, Benzema rinuncia all'appello - Calcio (ANSA) - ROMA, 04 GIU - Karim Benzema rinuncia all'appello sul caso sextape. L'attaccante francese del Real, fresco vincitore della Liga e della Champions, favorito per il prossimo Pallone d'oro, ha ...Dopo la sentenza di un anno di carcere con la condizionale per il ricatto a Valbuena, non farà ricorso. L’avvocato: «È soltanto stanco, non verrebbe ascoltato come merita» ...