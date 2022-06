Cartoons on the Bay, l'elefantino Mumfie e Food Wizards vincono il premio Pulcinella - Magazine (Di sabato 4 giugno 2022) Arriva in tv 'La Custodia', musica e poesia per raccontare il dramma dell'emigrazione Pescara, 4 giugno 2022 - E' "The Bad Guys" ("Troppo cattivi") della Dreamworks il lungometraggio premiato con il ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) Arriva in tv 'La Custodia', musica e poesia per raccontare il dramma dell'emigrazione Pescara, 4 giugno 2022 - E' "The Bad Guys" ("Troppo cattivi") della Dreamworks il lungometraggio premiato con il ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Cartoons on The Bay 2022: Proclamati i vincitori dei Pulcinella Awards - RaiperilSociale : ??Dal 1 al #5giugno da Pescara torna Cartoons on The Bay, il festival dedicato all'animazione cinematografica, telev… - AnsaAbruzzo : Cartoons: tra novità Rai Kids The Sound Collector a Becco Rame - MeglioNotizie : Cartoons: tra novità Rai Kids The Sound Collector a Becco Rame - RVicinato : Il Festival “Cartoons on the Bay - Pulcinella Awards” a Pescara fino al 5 giugno 2022 - promosso da Rai e organizza… -