Carolyn Smith | la confessione spiazzante su Milly Carlucci

Advertising

Intervistata pochi giorni fa da Nuovo Tv,ha fatto sapere che tra lei e Milly Carlucci in questi anni è nata una bellissima amicizia . " Mi è sempre molto vicina anche nel mio percorso ...Tutti conoscono e amano, celebre ballerina e coreografa particolarmente nota al pubblico anche per essere da ormai tanti anni la presidente della giuria di Ballando con le Stelle . Lada diverso tempo si ...Carolyn Smith, intervistata dal settimanale "Nuovo Tv", ha parlato del rapporto d'amicizia che la lega ormai da anni a Milly Carlucci. Le due oltre che dalla stima reciproca in ambito professionale so ...Una lunga intervista è stata quella rilasciata a Nuovo Tv da Carolyn Smith. La nota coreografa ha colto l'occasione per parlare della sua malattia e fare delle importanti rivelazioni sulla conduttrice ...