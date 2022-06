Carlo Conti | nel dietro le quinte spunta il figlio Matteo | tutti pazzi per la foto di mamma Francesca

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 4 giugno 2022) Una splendida serata su Rai1 per ricordare un grande della musica italiana: Lucio Dalla.e Fiorella Mannoia hanno presentato Dallarenalucio, uno spettacolo per celebrare il cantautore a dieci anni dalla scomparsa. Tantissimi artisti si sono esibiti sul palco dell’Arena di Verona per omaggiare Lucio Dalla: ognuno di loro ha raccontato un aneddoto che lo lega al cantante bolognese. La serata è stata un successo come testimoniano i dati degli ascolti. ‘DallArenaLucio’, lo show celebrativo della musica di Lucio Dalla dall’Arena di Verona, trasmesso ieri da Rai1, con la conduzione die di Fiorella Mannoia, che ne ha curato anche la direzione artistica, ha stravinto la serata di venerdì 3 giugno, con 3.781.000 spettatori e il 25.3% di share. Al secondo posto, con meno della metà degli ascolti, ‘New ...