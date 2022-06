Caregiver familiari, Bellucci (FdI): «Gualtieri ritiri il documento. Non si fa gossip sulle sofferenze» (Di sabato 4 giugno 2022) “Che Gualtieri non puntasse sul sociale si era capito. Ma arrivare anche a replicare il metodo sciatto che caratterizza la sua amministrazione anche nei confronti dei Caregiver – figure dimenticate dalle istituzioni – è indegno”. Così Maria Teresa Bellucci, deputata e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari sociali. Che raccoglie e rilancia la denuncia del Consiglio direttivo del Comitato rete SupeRare. Che ha reso noto il contenuto “mortificante. Approssimativo e inadeguato della scheda trasmessa dal Campidoglio ai Caregiver familiari. Al fine dell’ottenimento del contributo a loro dedicato“. Caregiver familiari, Bellucci: Gualtieri sta sbagliando Per la Bellucci si tratta infatti di un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 giugno 2022) “Chenon puntasse sul sociale si era capito. Ma arrivare anche a replicare il metodo sciatto che caratterizza la sua amministrazione anche nei confronti dei– figure dimenticate dalle istituzioni – è indegno”. Così Maria Teresa, deputata e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari sociali. Che raccoglie e rilancia la denuncia del Consiglio direttivo del Comitato rete SupeRare. Che ha reso noto il contenuto “mortificante. Approssimativo e inadeguato della scheda trasmessa dal Campidoglio ai. Al fine dell’ottenimento del contributo a loro dedicato“.sta sbagliando Per lasi tratta infatti di un ...

