(Di sabato 4 giugno 2022) Caldo killer sul litorale di Paestum. Sulla Laura un uomo di 76 anni, originario di Nocera Inferiore, è stato stroncato da un malore dopo essersi gettato in acqua. (Salerno), stroncato da un malore in L'uomo si era recato nel pomeriggio di ieri sul tratto di libero per concedersi un

Capaccio, si sente male in spiaggia e muore sotto gli occhi della moglie