Caos Parigi, Macron: “Indignato per quanto successo, risarciremo le famiglie” (Di sabato 4 giugno 2022) “Anche io sono rimasto Indignato da tutto quello che si è visto, per me ordine e calma sono importanti. Il mio pensiero va alle famiglie che sono state spinte e che non sono riuscite ad accedere ai posti per i quali avevano pagato: vorrei poter risarcirle il prima possibile“. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron ad una settimana dai disordini di Parigi in occasione della finale di Uefa Champions League tra Real Madrid e Liverpool. “Voglio anche trasparenza. Ho chiesto al governo di fare chiarezza su quello che è successo, di determinare le responsabilità e di spiegarle in modo molto dettagliato ai nostri connazionali, agli inglesi e agli spagnoli” ha detto Macron. Il presidente transalpino ha parlato anche del rinnovo di Kylian Mbappé con il Psg, negando ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) “Anche io sono rimastoda tutto quello che si è visto, per me ordine e calma sono importanti. Il mio pensiero va alleche sono state spinte e che non sono riuscite ad accedere ai posti per i quali avevano pagato: vorrei poter risarcirle il prima possibile“. Lo ha detto il presidente francese Emmanuelad una settimana dai disordini diin occasione della finale di Uefa Champions League tra Real Madrid e Liverpool. “Voglio anche trasparenza. Ho chiesto al governo di fare chiarezza su quello che è, di determinare le responsabilità e di spiegarle in modo molto dettagliato ai nostri connazionali, agli inglesi e agli spagnoli” ha detto. Il presidente transalpino ha parlato anche del rinnovo di Kylian Mbappé con il Psg, negando ...

Advertising

sportface2016 : #ChampionsLeagueFinal, Emmanuel #Macron dopo il caos a #Parigi: 'Sono indignato per quanto successo, risarciremo le… - RadioItaliaIRIB : Champions: Uefa si scusa con tifosi per caos finale Parigi - ansacalciosport : Champions: Uefa si scusa con tifosi per caos finale Parigi. Commissionato rapporto per individuare responsabilità d… - ciombei : @ChampionsLeague Dopo il caos di #Parigi dovreste solo stare zitti. #UEFAChampionsLeagueFINAL - infoitsport : Una Revisione Indipendente per stabilire fatti e responsabilità del caos a Parigi: il comunicato UEFA -