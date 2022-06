Caos alla finale di Champions League: le scuse della Uefa (Di sabato 4 giugno 2022) La Uefa si scusa con tutti i tifosi rimasti coinvolti nel Caos, e negli incidenti, ai cancelli dello Stade de France, in occasione della finale di Champions League, Liverpool-Real Madrid, di sabato scorso. Lo fa con un comunicato in cui viene sottolineato che “la Uefa desidera scusarsi sinceramente con tutti gli spettatori che hanno vissuto o assistito a eventi spaventosi e angoscianti prima della finale di Champions League del 28 maggio 2022 allo Stade de France di Parigi, in una serata che doveva essere una festa del calcio europeo per club. Nessun tifoso dovrebbe mai essere messo in una situazione del genere, che non deve ripetersi”. Per questo l’ente del calcio europeo precisa di aver ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 giugno 2022) Lasi scusa con tutti i tifosi rimasti coinvolti nel, e negli incidenti, ai cancelli dello Stade de France, in occasionedi, Liverpool-Real Madrid, di sabato scorso. Lo fa con un comunicato in cui viene sottolineato che “ladesidera scusarsi sinceramente con tutti gli spettatori che hanno vissuto o assistito a eventi spaventosi e angoscianti primadidel 28 maggio 2022 allo Stade de France di Parigi, in una serata che doveva essere una festa del calcio europeo per club. Nessun tifoso dovrebbe mai essere messo in una situazione del genere, che non deve ripetersi”. Per questo l’ente del calcio europeo precisa di aver ...

Advertising

beniaminonatale : RT @ytali_: La guerra in #Ucraina rivela il momento di caos che viviamo, alla ricerca di un ordine regolatore internazionale che non c’è e… - Dashamayer14 : RT @danieleferrari9: Sergio Cantone giornalista (vero) e inviato di Euronews stamani alla 7 ha spiegato benissimo come da molti anni i rus… - Daviden60760361 : RT @dwdeservesalife: Personaggi che avrebbero pagato per essere associati alla Nazionale Italiana un anno fa e ora la mollano come conigli… - adaig__ : RT @dwdeservesalife: Personaggi che avrebbero pagato per essere associati alla Nazionale Italiana un anno fa e ora la mollano come conigli… - LucaFrassineti : RT @danieleferrari9: Sergio Cantone giornalista (vero) e inviato di Euronews stamani alla 7 ha spiegato benissimo come da molti anni i rus… -