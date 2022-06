Candiani Denim | nuovo progetto Tencel Limited Edtion x Coreva

(Di sabato 4 giugno 2022) IlEdition x™ prende vita grazie ad untessuto, figlio di due grandi innovazioni sostenibili nate dalla ricerca di Lenzing e, ancora insieme per una nuova esclusiva collaborazione internazionale. Le due più innovative aziende europee del settore tessile hanno unito le loro due più grandi e nuove tecnologie sostenibili,Edition con canapa e™. La prima è una nuova fibra cellulosica per la quale è stata usata una quantità significativa di polpa di canapa, una soluzione tree-free alternativa alla polpa di legno utilizzata tradizionalmente per™ Lyocell. La seconda rappresenta il primostretch ...

Alberto Candiani (Candiani Denim): "Presto Coreva diventerà un brand. Obiettivo 100 milioni di fatturato"

Alberto Candiani (Candiani Denim): "Coreva diventerà un brand. Obiettivo di gruppo 100 milioni di fatturato" Lenzing e Candiani Denim danno vita a una collaborazione internazionale. Nasce così il progetto Tencel limited edition x Coreva, che prende ... Quella della moda è la terza industria più inquinante del pianeta, ma si fa finta di nulla: agenti chimici ed emissioni, ma anche un aspetto sociale in termini di manodopera e sfruttamento e dei rifiu ...