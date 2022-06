Calciomercato Milan – Messias finisce nel mirino del Monza | le ultime

Advertising

GiovaAlbanese : La #Roma apre alla cessione di #Zaniolo partendo da una richiesta di 50 milioni. Possibilità di apertura a formule… - cmdotcom : #Milan , svolta Sanches: cifre e dettagli - calciomercatoit : ?? ESCLUSIVO | #NoaLang al #Milan, ora ci siamo: la prossima settimana potrebbe essere decisiva. Tutte le cifre del… - gfantonio : RT @Fantacalcio: Calciomercato Milan, accordo per Renato Sanches: cifre e dettagli - _vincentlab : RT @cmdotcom: #Milan, il vice di #Wilmots: '#DeKetelaere è il #Totti del Belgio. #Origi? Un top player!' -

Commenta per primo L' Almeria si tiene stretto Rodrigo Ely : l'ex difensore delrinnova fino al 2024., OBIETTIVO DE KETELAERE: AVVIATI I CONTATTI CON IL BRUGGE Come riporta.com , infatti, la dirigenza rossonera avrebbe avviato nelle ultime ore i primi contatti con il club belga. ...Il Milan avrebbe avviato i contatti con il Bruges per De Ketelaere, obiettivo concreto di calciomercato, Maldini pronto a trattare ...Uno degli uomini individuati dalla dirigenza del Milan per rinforzare il reparto avanzato è Charles De Ketelaere, classe 2001 del Club Brugge. Nonostante ...