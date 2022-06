Calciomercato Lazio, ecco il sostituto di Immobile: lo ha chiesto Sarri (Di sabato 4 giugno 2022) La Lazio pensa alla prossima stagione e non intende fermarsi sul mercato: dopo il colpo per il centrocampo, spunta il nome per l’attacco Lazio scatenata sul mercato. Dopo il colpo chiuso per il centrocampo, Sarri avrebbe già individuato il possibile vice di Immobile nel reparto offensivo. Il nome è stato, quindi, fatto alla società e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 4 giugno 2022) Lapensa alla prossima stagione e non intende fermarsi sul mercato: dopo il colpo per il centrocampo, spunta il nome per l’attaccoscatenata sul mercato. Dopo il colpo chiuso per il centrocampo,avrebbe già individuato il possibile vice dinel reparto offensivo. Il nome è stato, quindi, fatto alla società e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Fatta per #MarcosAntonio alla @OfficialSSLazio - GiovaAlbanese : La #Juventus ha valutato negli ultimi mesi #Romagnoli, che pare destinato alla Lazio. Gli è stato proposto #Acerbi,… - LazionewsEu : Chi va? Chi viene? Tutte le possibili mosse ?? #sslazio #Lazio #LazioNews #LazionewsEu #Calciomercato - serieApallone : Calciomercato Lazio: scambio di documenti per Marcos Antonio: L'ormai ex centrocampista dello Shaktar ...... leggi… - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio, i riscatti dei prestiti sbloccano le entrate - -