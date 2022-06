Calciomercato Inter | Lukaku conteso con un club di Premier League

Leggi su rompipallone

(Di sabato 4 giugno 2022) Il nome di Romelusta facendo molto rumore in questi giorni: il belga vorrebbe tornare all’. Dopo due stagioni in nerazzurro, il centravanti aveva lasciato l’per volare a Londra, al Chelsea. Nei Blues però le cose non sono andate come ci si aspettava: a dicembre, dopo un’vista in cuiesprimeva il suo desiderio di tornare in Italia, il Chelsea ha reagito male. L’allenatore lo ha escluso dai convocati per alcune partite e la situazione si è fatta molto tesa. RomeluChelsea In questa stagioneha realizzato solo 15 gol, una media ben al di sotto dei suoi standard: con l’aveva fatto 34 gol alla prima stagione e 30 alla seconda, culminata con la vittoria dello scudetto con Antonio Conte. E ...