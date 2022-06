Calciomercato, Edinson Cavani si guarda intorno: offerte da Spagna e Sudamerica (Di sabato 4 giugno 2022) Edinson Cavani è uno degli attaccanti di grido che stanno ancora cercando una sistemazione in vista della prossima stagione. Dopo la non brillante esperienza di due anni al Manchester United, l’ormai 35enne Matador starebbe valutando diverse ipotesi, stando a quanto riportato dai media uruguaiani. In Spagna sono Real Sociedad, Atletico Madrid, Villarreal e Siviglia le squadre che avrebbero avviato i contatti con l’agente di Cavani, Walter Guglielmon. Non mancano però anche le offerte dal Sudamerica per l’attaccante ex Palermo e Napoli: in particolare si sarebbero fatte avanti Boca Juniors, Botafogo e Corinthians. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022)è uno degli attaccanti di grido che stanno ancora cercando una sistemazione in vista della prossima stagione. Dopo la non brillante esperienza di due anni al Manchester United, l’ormai 35enne Matador starebbe valutando diverse ipotesi, stando a quanto riportato dai media uruguaiani. Insono Real Sociedad, Atletico Madrid, Villarreal e Siviglia le squadre che avrebbero avviato i contatti con l’agente di, Walter Guglielmon. Non mancano però anche ledalper l’attaccante ex Palermo e Napoli: in particolare si sarebbero fatte avanti Boca Juniors, Botafogo e Corinthians. SportFace.

