Calcio, Gabriele Gravina parla chiaro: “L’attaccamento alla maglia in Nazionale sta sfumando!” (Di sabato 4 giugno 2022) Stasera, alle 20.45, la Nazionale italiana di Calcio farà il proprio esordio della Nations League. Un girono molto impegnativo quello per gli azzurri con Germania, Inghilterra e Ungheria. Il primo incontro sarà al Dall’Ara di Bologna contro i tedeschi. Roberto Mancini e i suoi uomini vorranno dimenticare l’esito negativo della ‘Finalissima’ di Wembley contro l’Argentina per la sconfitta netta subita (3-0). Ad aprire la terza edizione di questo torneo sarà quindi una grande Classica del Calcio mondiale e Mancini dovrà fare a meno di tante pedine importanti. Dopo Chiesa, Immobile, Verratti e Insigne, assenti anche a Wembley, per i prossimi incontri in Nations League non ci saranno Chiellini, Jorginho, Emerson e Bernardeschi. A questi calciatori, si sono uniti anche Lazzari e Zaccagni, le cui defezioni hanno fatto discutere rispetto a uno ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Stasera, alle 20.45, laitaliana difarà il proprio esordio della Nations League. Un girono molto impegnativo quello per gli azzurri con Germania, Inghilterra e Ungheria. Il primo incontro sarà al Dall’Ara di Bologna contro i tedeschi. Roberto Mancini e i suoi uomini vorranno dimenticare l’esito negativo della ‘Finalissima’ di Wembley contro l’Argentina per la sconfitta netta subita (3-0). Ad aprire la terza edizione di questo torneo sarà quindi una grande Classica delmondiale e Mancini dovrà fare a meno di tante pedine importanti. Dopo Chiesa, Immobile, Verratti e Insigne, assenti anche a Wembley, per i prossimi incontri in Nations League non ci saranno Chiellini, Jorginho, Emerson e Bernardeschi. A questi calciatori, si sono uniti anche Lazzari e Zaccagni, le cui defezioni hanno fatto discutere rispetto a uno ...

