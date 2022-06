“Cacciatela fuori!” | Lory Del Santo non bastano gli artigli | è già eliminata VIDEO

Leggi su ck12

(Di sabato 4 giugno 2022)Delha stanato il furbetto davanti alle telecamere, ma è stata avvolta dalla bufera. La naufraga finisce a rischio eliminazione.Del(Mediasetplay screenshot)Delha tirato fuori glianche nelle ultime ore ma pare non basti a salvarsi. Scopriamo insieme che cosa sta accadendo alla naufraga in Honduras.Delè una naufraga molto contestata dell’Isola dei Famosi. il pubblico su di lei si è davvero diviso, tra chi la apprezza moltissimo per la sua schiettezza e chi la critica duramente per aver messo sempre zizzania. La vippona in costume si trova al televoto ed è a rischio eliminazione, ma pare che si sia già fatta il sacco. Solo nella puntata di lunedì sera scoprirà il ...