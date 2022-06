Brunetta: “Il governo sta bene, che ne dicano i giornali o gli opinionisti” (Di sabato 4 giugno 2022) VENEZIA – “Il governo sta bene, che ne dicano i giornali o gli opinionisti. Il governo ha un’enorme credibilità in Europa e nel mondo e sulla guerra in Ucraina la nostra posizione è netta e ferma: dalla parte della democrazia e della libertà”. Così il ministro Renato Brunetta, intervenendo al Live In di Venezia organizzato da SkyTg24. “Capitale umano, formazione, merito. È ciò che ho fatto nella Pubblica amministrazione. Gli italiani se ne sono accorti: secondo una recente rilevazione dell’Istat, oltre l’80% è stato soddisfatto dei servizi della Pa. Ai giovani dico: registratevi su inPA, fate i concorsi. Un Paese efficiente ha bisogno di una Pa efficiente e gentile. Non è impossibile: la abbiamo vista all’opera con la campagna vaccinale del Generale Figliuolo”, ha ... Leggi su lopinionista (Di sabato 4 giugno 2022) VENEZIA – “Ilsta, che neo gli. Ilha un’enorme credibilità in Europa e nel mondo e sulla guerra in Ucraina la nostra posizione è netta e ferma: dalla parte della democrazia e della libertà”. Così il ministro Renato, intervenendo al Live In di Venezia organizzato da SkyTg24. “Capitale umano, formazione, merito. È ciò che ho fatto nella Pubblica amministrazione. Gli italiani se ne sono accorti: secondo una recente rilevazione dell’Istat, oltre l’80% è stato soddisfatto dei servizi della Pa. Ai giovani dico: registratevi su inPA, fate i concorsi. Un Paese efficiente ha bisogno di una Pa efficiente e gentile. Non è impossibile: la abbiamo vista all’opera con la campagna vaccinale del Generale Figliuolo”, ha ...

Advertising

DANIELA83337332 : @renatobrunetta @SkyTG24 Grazie Brunetta!ci sta allungando la lista delle supercaxxole! ora aggiungeremo che il go… - Lopinionista : Brunetta: 'Il governo sta bene, che ne dicano i giornali o gli opinionisti' - alesdamb : @renatobrunetta @SkyTG24 ... la mia, di opinione, è che davvero sta bene, il Governo ... così come lei, brunetta, è… - Frances02105357 : @renatobrunetta @SkyTG24 Brunetta, non la insulto perché temo un crash di Twitter per i consensi che ne riceverei f… - lantidiota : @AntoniaMarr1 @renatobrunetta @SkyTG24 No. Di Brunetta proprio no,ma ha ragione sull'Ucraina. Il governo non mi pare si stia mal comportando -