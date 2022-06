Boom di incidenti tra i boschi Gli esperti invitano alla cautela - Cronaca - lanazione.it

(Di sabato 4 giugno 2022) Frequentatissimi in questi primi giorni di giugno ie i sentieri in ascesa alle Alpi Apuane con un progressivo aumento anche delle chiamate di soccorso pero difficoltà. La giornata ...

Frequentatissimi in questi primi giorni di giugno i boschi e i sentieri in ascesa alle Alpi Apuane con un progressivo aumento anche delle chiamate di soccorso pero difficoltà. La giornata del 2 giugno è stata emblematica. Gli esperti raccomandano sempre cautela e preparazione fisica e tecnica da valutare con attenzione prima di intraprendere le ... Con la stagione estiva i sentieri delle Alpi Apuane sono molto frequentati. Tante le richieste di aiuto: tre soccorsi solo nella giornata del 2 giugno ...