Advertising

orizzontescuola : Bonus carta docente, da 500 a 375 euro: ecco il taglio a cui starebbe pensando il Governo - giocarmon : 'Le antiche tecniche fotografiche' un libro unico al mondo che ti insegna a fare oggi le antiche stampe fotografich… - TrendOnline : Hai meno di 35 anni? Scopri subito quali sono gli #sconti e i #bonus che puoi ottenere con la… - ApportunityIt : Carta Giovani Nazionale: tutti gli sconti e i bonus under 35 - Trend Online - giocarmon : La stampa all'albumina dal libro: 'Le antiche tecniche fotografiche' che contiene le ricette e i procedimenti antic… -

Orizzonte Scuola

...alla posta (per chi non ha l'accredito) dipendenti pubblici " questi avranno il pagamento200 ...percettori del reddito di cittadinanza - questi lo avranno insieme alla ricarica dellaRdc ...Infine, anche ladello Studente " IoStudio è una tessera che permette di ricevere sconti e agevolazioni su moltissimi settori della cultura : non si tratta di un, ma di unache ... Carta docente da 500 euro anche ai precari, i giudici di Lussemburgo hanno stravolto i piani del Governo e ora tutti salgono sul carro dei vincitori È davvero grave la situazione per le famiglie italiane. Il divario tra ricchi e poveri si è veramente impennato. In Italia si registra un vero e ...Sta per scadere il limite per i commercianti che ancora non hanno abilitato il POS nella propria attività: dal 1 luglio scatta l'ordinanza obbligatoria ...