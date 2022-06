Bomboloni cotti in padella senza olio Niente frittura | buoni e con solo 190 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 4 giugno 2022)inssimi e con190La colazione di noi italiani, si sa, è quasi sempre dolce. E quale colazione migliore di una bella tazza di caffè o di tè accompagnata da un dolcetto invitante e sfizioso? E che ne dite se il dolcetto è anche non troppo pesante e facilmente digeribile? Ebbene, iinla cui ricetta trovate descritta qui appresso fanno proprio al caso nostro. Più esattamente, si tratta difit ripieni di marmellata ein. Il vantaggio per la linea e per le arterie è che non sono fritti, ma questo non va certo a scapito della bontà, tanto che una volta provati non potrete più ...