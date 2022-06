Bombardare la cultura (Di sabato 4 giugno 2022) Stai attento e fai veloce se vuoi filmarlo, perché i russi ci martellano di continuo fregandosene del memoriale dell’Olocausto» avvisava in aprile l’ufficiale ucraino dietro i sacchetti di sabbia sulla prima linea alla periferia di Kharkiv. Il gigantesco candelabro ebraico, la Menorah, in pietra bianca era mozzato e annerito dai colpi di artiglieria. Il monumento ricorda la fucilazione in massa di 15 mila ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Un tassello della distruzione del patrimonio culturale e storico dell’Ucraina provocata dalla guerra. E alle bombe si aggiunge la cultura della «cancellazione», che talvolta sfocia in furia iconoclasta e battaglia dei simboli da entrambi i lati della barricata. Fino al 14 maggio il ministero della cultura di Kiev ha registrato 331 casi di distruzione e danneggiamenti di siti, edifici o ... Leggi su panorama (Di sabato 4 giugno 2022) Stai attento e fai veloce se vuoi filmarlo, perché i russi ci martellano di continuo fregandosene del memoriale dell’Olocausto» avvisava in aprile l’ufficiale ucraino dietro i sacchetti di sabbia sulla prima linea alla periferia di Kharkiv. Il gigantesco candelabro ebraico, la Menorah, in pietra bianca era mozzato e annerito dai colpi di artiglieria. Il monumento ricorda la fucilazione in massa di 15 mila ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Un tassello della distruzione del patrimoniole e storico dell’Ucraina provocata dalla guerra. E alle bombe si aggiunge ladella «cancellazione», che talvolta sfocia in furia iconoclasta e battaglia dei simboli da entrambi i lati della barricata. Fino al 14 maggio il ministero delladi Kiev ha registrato 331 casi di distruzione e danneggiamenti di siti, edifici o ...

Advertising

giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoStoria ??Per coerenza, la #NATO nel 2014 avrebbe dovuto bombardare #Kiev per difendere la m… - Maurizio62 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoStoria ??Per coerenza, la #NATO nel 2014 avrebbe dovuto bombardare #Kiev per difendere la minoranza… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoStoria ??Per coerenza, la #NATO nel 2014 avrebbe dovuto bombardare #Kiev per difendere la m… - indacokid : RT @BrandauerLudwig: @indacokid IL. COMUNISTA,RICCONE, BARBIERE D.OTRANTO ,NEI GUAI.TALMENTE PACIFISTA FECE BOMBARDARE,NON DA SOLO,L.EX JUG… - BrandauerLudwig : @indacokid IL. COMUNISTA,RICCONE, BARBIERE D.OTRANTO ,NEI GUAI.TALMENTE PACIFISTA FECE BOMBARDARE,NON DA SOLO,L.EX… -