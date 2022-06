Bologna Lovato, il centrale è in pole: Caldara l’alternativa (Di sabato 4 giugno 2022) Il Bologna cerca rinforzi per la linea difensiva: Lovato in pole, l’alternativa è Caldara del Milan. Sull’esterno si segue Cambiaso Il Bologna cerca rinforzi per il pacchetto arretrato e avrebbe messo nel mirino Lovato. Reduce da sei mesi a Cagliari, il centrale è il primo nome nella lista di Sartori per rinforzare la difesa rossoblu. l’alternativa nel ruolo è Mattia Caldara di proprietà del Milan. Sull’esterno piace tanto anche Cambiaso, seguito anche da Napoli, Inter e Juve. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Ilcerca rinforzi per la linea difensiva:indel Milan. Sull’esterno si segue Cambiaso Ilcerca rinforzi per il pacchetto arretrato e avrebbe messo nel mirino. Reduce da sei mesi a Cagliari, ilè il primo nome nella lista di Sartori per rinforzare la difesa rossoblu.nel ruolo è Mattiadi proprietà del Milan. Sull’esterno piace tanto anche Cambiaso, seguito anche da Napoli, Inter e Juve. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

