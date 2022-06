Bollettino Covid oggi | sabato 4 giugno | contagi | morti | guariti regione per regione

(Di sabato 4 giugno 2022) Ecco ilsull’emergenza Coronavirus aggiornato a2022 per quel che riguarda il territorio nazionale. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, alle prese con la difficile lotta al-19. Ecco dunque i dati aggiornati,per, sono stati resi noti con la consueta pubblicazione delsi registrano 22.527 nuovi, 47, 28.948, 41.129 tamponi molecolari, 218 (-7) ricoverati in terapia intensiva, 4.442 (-202) ricoverati nei reparti ordinari. Inoltre, sono -6.186 gli attualmente positivi in meno per un totale di 641.870. IL...

Advertising

Agenzia_Italia : ?? In Italia 22.527 casi #Covid e 47 morti. Tasso di positività giù all'11,9% ?? - qn_lanazione : Il bollettino sanitario completo con i dati diffusi dalla Regione #COVID19 - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Covid19, le notizie. Iss: “Epidemia in miglioramento ma rispettare le misure”. LIVE - leggoit : #bollettino #covid di sabato 4 giugno: 22.527 casi e 47 morti, tasso di positività cala sotto il 12% - fanpage : #Covid19, il bollettino di oggi, #4giugno -

IL GIORNO

Sono 22.527 i nuovi casiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 9.429 di ieri e soprattutto i 18.255 di ... E' quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. L'Iss: ...Mascherine al chiuso, cosa succede dal 15 giugno La situazione epidemiologica in Italia continua a migliorare. Neldi ieri, venerdì 3 giugno, i nuovi positivi nelle 24 ore sono stati 9.429 su 70.689 tamponi effettuati, per un tasso di positività del 13,3%. Le vittime sono state 40. Gli attualmente ... Bollettino Covid Lombardia e Italia: nuovi positivi e decessi Sono 22.527 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore ... invece 202 pazienti in meno (ieri +55), per un totale di 4.442. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero ...Il professor Bassetti: gli ospedali sono vuoti per quel che riguarda il Covid e le poche persone che sono in terapia intensiva ci sono non per il virus ma perché con altre patologie e pochi risultate ...