Bilancio di sostenibilità | quante aziende lo presentano?

Leggi su quifinanza

(Di sabato 4 giugno 2022) Se da un lato in Italia oltre il 20% delle pubblicità su radio, tv e carta stampata parla di, dall’altro però sono ancora poche lerealmente impegnate sul tema delle politiche sostenibili: il dato emerge dalla ricerca condotta da ConsumerLab e presentata nel corso della 2/a edizione del Congresso nazionale “Future Respect – imprese sostenibili, pratiche a confronto”. Il centro studi Consumerlab, specializzato in, ha analizzato i bilanci delle 1.915 principali imprese individuate da Mediobanca, per capire quale sia il reale coinvolgimento delle grandisul tema delle politiche sostenibili. Dalla ricerca è emerso che solo 535 imprese, pari al 28,2% del totale,unannuale o biennale di; 1.230 ...