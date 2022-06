Benzema, si chiude il caso sextape: l’attaccante non andrà in appello (Di sabato 4 giugno 2022) Si chiude il caso sextape per Karim Benzema: l’attaccante del Real Madrid rinuncerà a presentarsi in appello. La situazione Come riferito dall‘ANSA si è ormai chiuso dopo sei anni il caso sextape che aveva visto coinvolti Karim Benzema e l’ex compagno Mathieu Valbuena, protagonista di un video a luci rosse. l’attaccante rinuncerà infatti ad andare in appello, come spiegato dai suoi legali. Una scelta che non è un’ammissione di colpevolezza, spiegano, ma il giocatore è ormai arrivato al limite della sopportazione e vuole chiudere questa storia il prima possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) Siilper Karimdel Real Madrid rinuncerà a presentarsi in. La situazione Come riferito dall‘ANSA si è ormai chiuso dopo sei anni ilche aveva visto coinvolti Karime l’ex compagno Mathieu Valbuena, protagonista di un video a luci rosse.rinuncerà infatti ad andare in, come spiegato dai suoi legali. Una scelta che non è un’ammissione di colpevolezza, spiegano, ma il giocatore è ormai arrivato al limite della sopportazione e vuolere questa storia il prima possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

