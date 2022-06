Benjamin Mascolo e Bella Thorne | dopo la lettera del cantante arriva la reazione dell’attrice alla fine della relazione

Leggi su isaechia

(Di sabato 4 giugno 2022) Ieri, con una bellissimaha annunciato la rottura da. I due ragazzi stavano insieme da tre anni e avevano progettato di sposarsi.le parole del, ancheè intervenuta sul suo profilo Instagram attraverso delle storie. L’attrice ha infatti pubblicato delle foto con alcune didascalie. “Mi sono svegliata sola” ha scritto in una storia, mentre in un’altra ha invitato i fan ad evitare domande: Ho rotto con Ben per ragioni mie, per favore smettetela di chiedere, è una questione personale. Anche Benji è intervenuto sul suo profilo chiedendo ai fan di lasciare starein questo momento, rispettando i suoi spazi: non benji eche si sono lasciati e ...