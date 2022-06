Benedetta Parodi e la rivelazione sulla sorella Cristina | “Le critiche furono dolorose”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 giugno 2022), in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, ha fatto una confessione su suain primis ha ammesso di essere molto felice per sua, che attualmente è concentratasua linea di moda e si sta divertendo tantissimo. Ha poi ricordato l’esperienza a Domenica In. Era il 2017 e le duescelte per co – condurre il programma, ma quell’edizione fu un vero flop. Di questo laaveva già parlato qualche tempo fa in un’intervista rilasciata al settimanale F ed aveva ammesso che quella per loro non fu affatto un’avventura facile, soprattutto alla luce del fatto che entrambe erano abituate ad essere ospiti l’una nei programmi dell’altra, ma ...