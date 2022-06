Ben e Bella Thorne rompono il silenzio dopo la fine della loro relazione (Di sabato 4 giugno 2022) Ben e Bella Thorne parlano dopo la rottura La giornata di ieri, venerdì 3 giugno, è stata come un fulmine a ciel sereno per i fan di Ben e Bella Thorne. I due, che avevano intenzione di sposarsi, si sono infatti lasciati lasciando tutti di stucco. A riferirlo era stato proprio il cantante dell’ex duo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 4 giugno 2022) Ben eparlanola rottura La giornata di ieri, venerdì 3 giugno, è stata come un fulmine a ciel sereno per i fan di Ben e. I due, che avevano intenzione di sposarsi, si sono infatti lasciati lasciando tutti di stucco. A riferirlo era stato proprio il cantante dell’ex duo L'articolo proviene da Novella 2000.

