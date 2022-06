Beautiful anticipazioni | Liam investe Vinny che muore | cosa succederà al giovane Spencer?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 4 giugno 2022) Finalmente Lia e Hope si sono baciati e hanno fatto pace, ma quanto durerà? Lo scopriamo con lediche ci rivelano la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5 che non si ferma mai: si va in onda di festa, al sabato, alla domenica…Nella puntata didi domani, 5 giugno 2022, vedremo chedecideranno di faree Hope. Il bacio potrebbe essere un buon inizio ma anche una forma di debolezza per la figlia di Brooke che non ha ancora perdonato in modo definitivo suo marito…Purtroppo però ilavrà altro a cui pensare nelle prossime puntate della soap americana…Infatti il ragazzo sarà coinvolto in un incidente che potrebbe cambiare per sempre la sua vita e questa situazione, ha quala che ...