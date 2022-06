Beach volley, World Tour 2022 Jurmala. Nicolai/Cottafava in FINALE! Rotto l’incantesimo brasiliano! (Di sabato 4 giugno 2022) Al quarto tentativo Paolo Nicolai e Samuele Cottafava riescono a battere i brasiliani Andre/George e conquistano così la prima finale per l’Italia in un Élite 16 e la loro seconda finale nel breve percorso di coppia. Sulla sabbia di Jurmala in Lettonia si compie il prodigio con gli azzurri che riescono a superare 2-0 la coppia brasiliana che cantava un 3-0 nei precedenti contro Nicolai/Cottafava è un 4-0 in stagione con le coppie azzurre. Nel primo set si gioca punto a punto con gli azzurri perfetti nella fase cambio palla e bravi nel finale ad imporsi in volata 21-19. Nel secondo parziale arriva puntuale la reazione del verde-oro che si portano sull’11-7 ma il merito degli azzurri è di non arrendersi. Nicolai/Cottafava tornano sotto sul 15-16, poi operano il sorpasso ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Al quarto tentativo Paoloe Samueleriescono a battere i brasiliani Andre/George e conquistano così la prima finale per l’Italia in un Élite 16 e la loro seconda finale nel breve percorso di coppia. Sulla sabbia diin Lettonia si compie il prodigio con gli azzurri che riescono a superare 2-0 la coppia brasiliana che cantava un 3-0 nei precedenti controè un 4-0 in stagione con le coppie azzurre. Nel primo set si gioca punto a punto con gli azzurri perfetti nella fase cambio palla e bravi nel finale ad imporsi in volata 21-19. Nel secondo parziale arriva puntuale la reazione del verde-oro che si portano sull’11-7 ma il merito degli azzurri è di non arrendersi.tornano sotto sul 15-16, poi operano il sorpasso ...

