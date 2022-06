Beach volley, World Tour 2022 Jurmala. Mezzogiorno di fuoco per Nicolai/Cottafava: con Schalk/Brunner per la semifinale (Di sabato 4 giugno 2022) Sarà un Mezzogiorno di fuoco quello che attende Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che affronteranno gli statunitensi Schalk/Brunner nella sfida che vale l’accesso alle semifinali dell’Elite 16, traguardo finora mai raggiunto da una coppia italiana. Una sfida complicata ma non impossibile per la coppia italiana che ha già affrontato gli statunitensi in questa stagione, nella gara di esordio assoluto assieme per Nicolai/Cottafava a Tlaxcala: partita vinta in due set dagli italiani. Cottafava/Nicolai hanno chiuso al secondo posto il loro girone, mentre Schalk/Brunner hanno vinto la pool B con due successi e una sconfitta, precedendo per miglior quoziente set i tedeschi Ehlers/Wickler e ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Sarà undiquello che attende Paoloe Samueleche affronteranno gli statunitensinella sfida che vale l’accesso alle semifinali dell’Elite 16, traguardo finora mai raggiunto da una coppia italiana. Una sfida complicata ma non impossibile per la coppia italiana che ha già affrontato gli statunitensi in questa stagione, nella gara di esordio assoluto assieme pera Tlaxcala: partita vinta in due set dagli italiani.hanno chiuso al secondo posto il loro girone, mentrehanno vinto la pool B con due successi e una sconfitta, precedendo per miglior quoziente set i tedeschi Ehlers/Wickler e ...

