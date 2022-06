Basket maschile | Pozzecco nuovo coach azzurro | “Entusiasmo e responsabilità”

(Di sabato 4 giugno 2022) Milano – “Ho moltoma sento anche enorme”. Un emozionato Gianmarcoha aperto così la conferenza stampa che lo ha visto muovere il suo primo passo da Commissario Tecnico della Nazionale Seniordi pallacanestro. (leggi qui) Il CT, che guiderà l’Italfino al 2024 con contratto “full time”, trattiene a stento le lacrime nel suo primissimo intervento: “Ringrazio il presidente Giovanni Petrucci – ha detto – e il direttore generale Salvatore Trainotti per avermi concesso questa opportunità. Con loro condivido un amore grande per la Maglia Azzurra, lo stesso amore che mi ha fatto stare male quando fui escluso dagli Europei del 1999 e del 2003 e lo stesso che mi ha mandato al settimo cielo con l’Argento di Atene 2004”. “Per me non è stato facile – ha commentato ...

Marco Ramondino, capo allenatore della Bertram Derthona, è stato nominato dalla FIP nuovo CT della Nazionale Under 23. Ramondino sostituisce nell'incarico Gianmarco Pozzecco, presentato oggi come CT della Nazionale senior. L'Under 23 sarà in raduno dal 23 al 30 giugno a Roseto degli Abruzzi, dove si ...... Marco Ramondino, capo allenatore della prima squadra, è stato nominato dalla Federazione Italiana Pallacanestro, CT della Nazionale Under 23. Ramondino sostituisce nell'incarico Gianmarco ...Sono stato escluso due volte da due competizioni a cui pensavo di dover partecipare, nel 1999 e nel 2003. Pochi sportivi hanno sofferto come il sottoscritto per la maglia azzurra. l neo ct in conferen ...“Pochi hanno sofferto per la maglia azzurra quanto me”. Sono queste le prime parole da commissario tecnico della nazionale maschile di basket Gianmarco Pozzecco. Con la voce rotta dall’emozione, l’ex ...